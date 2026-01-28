Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине

Рабочие пострадали во время сильного пожара на бывшем заводе Volkswagen Калуге

Shot: трое сотрудников бывшего завода Volkswagen в Калуге отравились продуктами горения
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Три сотрудника бывшего завода Volkswagen в Калуге пострадали при пожаре, они отравились продуктами горения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Пострадавших осмотрели медики на месте происшествия, двое из них от госпитализации отказались. Пожарные до сих пор борются с огнем — пожар начался на станке по утилизации пенопласта. Площадь — 4 тысячи квадратов. На заводе, который принадлежит компании «АГР», сейчас производят Chery», — сообщает канал.

О том, что на заводе произошел пожар, стало известно 28 января. По данным Mash, предварительно, полыхает пенопласт, используемый во внутренней облицовке здания. Площадь возгорания составляет 4 тыс. метров.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как дым клубиться из здания.

До этого сообщалось, что в Москве на Звенигородской эстакаде загорелся автомобиль. Пожар произошел около 12:35. На место прибыли службы для ликвидации возгорания. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как иномарка горит на обочине проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. По словам автора видео, воспламенился Renault Sandero. О состоянии водителя вспыхнувшей машины не сообщается.

Ранее ДТП парализовало движение в Москве.
 
