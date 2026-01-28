Рабочие пострадали во время сильного пожара на бывшем заводе Volkswagen Калуге

Три сотрудника бывшего завода Volkswagen в Калуге пострадали при пожаре, они отравились продуктами горения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Пострадавших осмотрели медики на месте происшествия, двое из них от госпитализации отказались. Пожарные до сих пор борются с огнем — пожар начался на станке по утилизации пенопласта. Площадь — 4 тысячи квадратов. На заводе, который принадлежит компании «АГР», сейчас производят Chery», — сообщает канал.

О том, что на заводе произошел пожар, стало известно 28 января. По данным Mash, предварительно, полыхает пенопласт, используемый во внутренней облицовке здания. Площадь возгорания составляет 4 тыс. метров.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как дым клубиться из здания.

