Россиянка вернулась из Вьетнама с крокодилом и нарвалась на административное дело

Таможенники обнаружили чучело сиамского крокодила у россиянки, которая прилетела рейсом из Нячанга в Красноярск. Об этом сообщает ФТС России.

Рептилию длиной 105 см и весом 1,6 кг нашли во время контроля багажа пассажирки. Женщина пояснила, что купила чучело как сувенир и не знала о необходимости его декларировать и предоставлять разрешительные документы.

Экспертиза подтвердила, что это чучело сиамского крокодила, для законного ввоза которого требуется пассажирская таможенная декларация с разрешениями от уполномоченных органов.

Против нарушительницы возбудили два административных дела по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Женщине грозит штраф с конфискацией.

Ранее в Шереметьево таможенники остановили мужчину с 55 шкурами крокодилов.