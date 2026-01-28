Российского подростка пытались заставить пронести в школу пакет с неизвестным содержимым

Во Владикавказе учащегося школы пытались заставить пронести туда пакет с неизвестным содержимым. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Подросток получил в мессенджере сообщение от неизвестного Telegram-канала. Ему предложили за деньги принести в школу пакет с неизвестным содержимым. Учащийся после получения такого предложения рассказал о случившемся классному руководителю и своей матери.

Полицейские призвали родителей, педагогов и детей проявлять бдительность. Взрослым посоветовали научить несовершеннолетних не отвечать на сомнительные предложения в социальных сетях, не пересылать их никому и сразу же уведомлять взрослых о поступлении подобных сообщений.

Ранее в Москве оштрафовали охранников школы, в которую девочка принесла гранату.