Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Российского подростка пытались заставить пронести в школу пакет с неизвестным содержимым

Во Владикавказе подростка пытались заставить пронести в школу неизвестный пакет
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Во Владикавказе учащегося школы пытались заставить пронести туда пакет с неизвестным содержимым. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Подросток получил в мессенджере сообщение от неизвестного Telegram-канала. Ему предложили за деньги принести в школу пакет с неизвестным содержимым. Учащийся после получения такого предложения рассказал о случившемся классному руководителю и своей матери.

Полицейские призвали родителей, педагогов и детей проявлять бдительность. Взрослым посоветовали научить несовершеннолетних не отвечать на сомнительные предложения в социальных сетях, не пересылать их никому и сразу же уведомлять взрослых о поступлении подобных сообщений.

Ранее в Москве оштрафовали охранников школы, в которую девочка принесла гранату.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!