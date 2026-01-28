Размер шрифта
В Кремле призвали ориентироваться на данные Минобороны РФ по СВО

Песков: доклады США о потерях России на СВО не нужно расценивать как достоверные
Евгений Биятов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться исключительно на информацию министерства обороны РФ о положении российских войск в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее центр стратегических исследований США оценил российские потери на СВО в 1,2 млн человек.

«Не думаю, что подобные доклады можно и нужно расценивать как достоверные. Предлагаем ориентироваться на информацию по линии Минобороны. Именно они уполномочены делать доклады», — сказал представитель Кремля.

По оценке министра обороны России Андрей Белоусова, в 2025 году боевые и оперативные возможности ВСУ снизились на треть. Согласно информации министерства обороны России, в 2025 году Украина потеряла в боях более 500 тысяч военнослужащих в зоне СВО. Весьма велики потери ВСУ и в вооружении, военной и специальной технике: утрачены более 103 тыс. различных образцов ВВСТ, в том числе порядка 5,5 тыс. единиц оружия западного производства, что практически в два раза выше показателей 2024 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп допустил еще большие территориальные потери со стороны Украины.
 
