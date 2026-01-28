«Персонал эвакуирован»: в АГР прокомментировали пожар на автозаводе в Калуге

В АГР сообщили, что при пожаре на автозаводе в Калуге пострадавших нет

В результате возгорание на автомобильном заводе Volkswagen, где сейчас собирают машины российского бренда Tenet (Chery), никто не пострадал. Об этом оперативно рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе завода АГР.

«Произошло задымление в одном из производственных цехов, персонал был своевременно эвакуирован, пострадавших нет, разбираемся в причинах возникшей ситуации», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло днем 28 января. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как дым клубиться из здания. По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

