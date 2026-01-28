Размер шрифта
В ФФОМС назвали среднемесячную зарплату врачей в 2025 году

ФФОМС: среднемесячная зарплата врачей в 2025 году составила 147 тыс. рублей
YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock/FOTODOM

Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин заявил, что среднемесячная заработная плата врачей в системе ОМС в 2025 году составила 147 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании комитета Госдумы по охране здоровья он заявил, что ежегодное увеличение объема субвенций способствовало росту заработной платы медицинских работников в системе ОМС и достижению целевых показателей. По его словам, по итогам прошлого года среднемесячная заработная плата врачей в сфере ОМС увеличилась на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. Заработная плата среднего медицинского персонала в среднем достигла 71 230 рублей, а младшего персонала — 60 460 рублей; в обоих случаях рост составил 12,7%.

Баланин отметил, что повышение заработной платы врачей и среднего медицинского персонала обеспечено во всех субъектах Российской Федерации.

В середине января исследование рекрутингового сервиса hh.ru показало, что рынок телемедицины в России стремительно набирает обороты: за пять лет спрос на удаленных врачей вырос более чем в 10 раз.

Ранее россиянам спрогнозировали значимые изменения на рынке труда в 2026 году.
 
