Кремлев может организовать бой между Кадыровым и Емельяненко

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев может организовать бой между главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, подобный поединок необходимо проводить по правилам профессионального бокса.

«Рамзан Ахматович очень любит бокс и занимался им ранее. Я всячески готов поддержать инициативу о проведении встречи в ринге и готов взять бремя организации на себя», — сказал Кремлев.

Ранее сообщалось, что российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу над чешским спортсменом Вацлавом Пэйсером на вечере профессиональных боев в Красноярске.