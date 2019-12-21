В СК считают, что Родченков передал WADA альтернативный экземпляр архива

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Следственный комитет России располагает информацией, что экс-директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

«Мы располагаем информацией, что Родченков в рамках сотрудничества с WADA передал агентству некий альтернативный экземпляр электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена», — отметила Петренко, также заявив о нежелании WADA сотрудничать по делу Родченкова.

Напомним, что 9 декабря WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года. В ответ на это Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не согласилось с вердиктом и теперь готовит заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее сообщалось, что украинцы могут пропустить Олимпиаду.