Переданные WADA материалы антидопинговой лаборатории были подлинными

<img src="//img.gazeta.ru/files3/165/12670165/000_1AU92S-pic905-895x505-76656.jpg">

Все материалы, переданные Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в январе и апреле 2019 года, были подлинными.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Она отмечает, что переданные непосредственно в лаборатории копии электронных файлов и свыше 5 тыс. биологических проб отечественных атлетов не содержали искажений данных.

Напомним, что 9 декабря WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года. В ответ на это Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не согласилось с вердиктом и теперь готовит заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее сообщалось, что президент России в ходе пресс-конференции отдельно высказался о допинге в фигурном катании.