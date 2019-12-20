Украинский игрок испанского клуба высказался о фото с Бандерой

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Украинский игрок испанского футбольного клуба «Альбасете» Роман Зозуля объяснил свою фотографию с изображением Степана Бандеры, сообщает Marca.

Футболиста обвинили в расизме и нацизме, из-за которых был прерван матч второго дивизиона чемпионата Испании. Зозуля был вынужден попросить пресс-конференцию, чтобы все объяснить.

«Я ношу шарф с лицом Степана Бандеры просто потому, что мы очень похожи внешне и у нас один и тот же пробор в волосах. Это привлекло мое внимание, и ничего больше. К тому же президент Украины десять лет назад признал Бандеру нашим национальным героем», — заявил он.

Бандера возглавлял организацию националистов, которая во время Великой отечественной войны сотрудничала с немцами.

Ранее сообщалось, что украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала.