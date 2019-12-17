Семак продлил соглашение с «Зенитом» до 2021 года

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак продлил соглашение с клубом до 2021 года. Об этом сообщает «СДЗД».

По информации источника, несмотря на недовольство результатами сине-бело-голубых в Лиге чемпионов, руководство команды приняло решение подписать с российским специалистом новое соглашение на тех же условиях, что и предыдущее.

Напомним, что под руководством 43-летнего наставника «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым.