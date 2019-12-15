Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Российская команда, в составе которой выступили Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, прошла дистанцию за 1 часа 16 минут и 45,9 секунды. Россияне использовали восемь дополнительных патронов и ушли на один штрафной круг.

Победу одержала сборная Норвегии (1:14.44,2; 1+7), второе место заняли представители Германии (+2,0; 0+6), третьими стали французы (+51,9; 1+8).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Тироль Экхофф победила в гонке преследования.

Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен

Мужчины. Эстафета

1. Норвегия — 1:14.44,2 (1 штрафной круг +7 дополнительных патрона)

2. Германия — отставание 2,0 (0+6)

3. Франция — +51,9 (1+8)…

6. Россия — +2.01,7 (1+8).