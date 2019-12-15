Коу назвал условие допуска россиян до Олимпиады в Токио

Руководитель международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил о допуске российских спортсменов к токийской Олимпиаде лишь в случае непричастности к нарушению антидопинговых правил.

Об этом сообщает британское издание Independent.

По его словам, под угрозой находятся чистые спортсмены по всему миру, которые не должны страдать из-за того, что в турнирах принимают участие спортсмены, употреблявшие запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от международных соревнований политическим.