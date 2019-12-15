Загитова выступила с заявлением о своем будущем

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова выступила с заявлением о скандале вокруг ее временного ухода из спорта. Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, ни о каком прекращении карьеры речи не идет. Она лишь приостанавливает свою соревновательную деятельность в текущем году, дабы сосредоточится на тренировочном процессе.

Также 17-летняя ученица Этери Тутберидзе заявила о своих лидерских амбициях и желании побеждать.

Напомним, что 13 декабря спортсменка заявила в эфире Первого канала о завершении выступлений в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко рассказал о просьбах помощи от Алины Загитовой.