Руководитель СБР Драчев счел решение WADA в адрес России политическим

Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от международных соревнований политическим. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, лишение нашей страны флага и гимна ничем, кроме политики, объяснить в настоящий момент невозможно.

Также глава отечественного биатлона заявил, что необходимо разделять ответственность между нарушителями антидопингового кодекса и чистыми спортсменами.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов взял серебро в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.