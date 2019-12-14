Штаб Тутберидзе: Плющенко хотел переманить Загитову и «купить» спортсменов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Евгений Плющенко пытался переманить к себе действующую олимпийскую чемпионку в женском одиночном фигурном катании Алину Загитову. Об этом заявил в своем обращении тренерский штаб именитого отечественного специалиста Этери Тутберидзе.

В полном тексте заявления, опубликованного в Instagram, говорится о том, что Плющенко якобы пытался в глазах 17-летней спортсменки принизить Тутберидзе и ее помощников, чтобы убедить ее перейти, но у него ничего из этого не вышло. Также в посте утверждается, будто двукратный олимпийский чемпион пытался «купить готовых спортсменов в прямом смысле слова».

Ранее сообщалось, что в группе Этери Тутберидзе прокомментировали заявление Татьяны Тарасовой о том, что приостановившая карьеру Алина Загитова не сможет вернуться к соревновательной деятельности после перерыва.