Шлеменко задушил экс-бойца UFC в Екатеринбурге

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко одержал победу над экс-представителем Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дэвидом Бранчем.

Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась в первом раунде. Россиянин успешно применил удушающий захват.

Таким образом, Шлеменко одержал 59 победу в карьере при 13 поражениях. Для Бранча это поражение стало 7-м при 23 победах.

Видео удушающего захвата опубликовано в Instagram.

Ранее сообщалось, что российский боксер Михаил Алоян не будет отбираться на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.