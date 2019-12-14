Вдова боксера Дадашева подала в суд на Атлетическую комиссию Мэриленда

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

Сообщалось, что Апушкина собиралась потребовать от организации компенсацию.

28-летний Дадашев скончался от полученных травм во время боя с Субриэлем Матиасом за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Спортсмену была проведена трепанация черепа, однако боксер скончался.

Ранее олимпийский чемпион назвал весогонки причиной смертей в боксе.