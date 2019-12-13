Загитова объяснила причину приостановки карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.

Об этом спортсменка заявила в эфире Первого канала.

«Почему я ухожу? Наверное, потому что у меня сейчас все есть в жизни, но всегда ведь должно чего-то не хватать. Поэтому я хочу, чтобы ко мне вернулось то мое состояние, когда я чувствую, что хочу выходить на старты», — сказала спортсменка.

Она отметила, что после Олимпиады ей было сложно вкатываться в сезон и уже тогда ей хотелось закончить выступления.

«Но я понимала, что фигурное катание мне нравится. Такое смешанное чувство... Это был сложный период», — добавила Загитова.

Фигуристка завоевала золото Игр-2018 в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в Сайтаме, обладателем золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей Гран-при и чемпионкой России.

Ранее Загитова заявила, что выступит в шоу Татьяны Навки.