Объявлена символическая сборная первой части чемпионата России

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила символическую сборную по итогам 19 туров первенства страны.

Отмечается, что выбор был сделан на основе данных статистического агентства InStat.

Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»);

Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев (все — «Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»);

Полузащитники: Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу ( оба — «Локомотив»), Марио Фернандес, Никола Влашич (оба — ЦСКА);

Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба (оба — «Зенит»).

После 19 туров в таблице лидирует «Зенит», набравший 45 очков. Весенняя часть РПЛ начнется в марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в I чтении закон о возвращении продажи пива на стадионы.