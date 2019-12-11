«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» и московский «Локомотив» объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Атлетико»: Облак, Томас, Коке, Фелиш, Сауль, Мората, Корреа, Ренан Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер.

«Локомотив»: Коченков, Идову, Хёведес, Крыховяк, Чорлука, Жемалетдинов, Эдер, Мурило, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.

Матч пройдет в Мадриде, начало встречи запланировано на 23.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Локомотив» уже потерял шансы на выход из группы, а для «Атлетико» игра имеет принципиальное значение — команда борется за выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что наставник «Атлетико» считает «Локомотив» сильным соперником.