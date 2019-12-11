Третьяк высказался о возможном участии НХЛовцев на Олимпиаде — 2022

Эксклюзив

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможном участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаде — 2022.

Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский.

«Проблески участия НХЛовцев есть, но пока перспективы очень туманные. Мы должны быть конкурентноспособны независимо от всех факторов, и федерация делает все для этого.

У нас выстроилась хорошая вертикаль: юниорский, молодежный и взрослый хоккей тесно связаны друг с другом. Связь тренера старшей сборной с олимпийской находится на высоком уровне, идет обмен мнениями с руководством; поэтому играя на Кубке Первого канала, мы уже начинаем думать об Олимпиаде», — сказал Третьяк.

Ранее сообщалось, что гол Панарина не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Лос-Анджелесу».