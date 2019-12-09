Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.

9 декабря в Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

«Невозможно перенести международные первенства по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее. Желание ИИХФ — провести эти турниры в России», — цитирует Фазеля РИА «Новости».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с отстранением России.

Ранее Фазель высказался о решении WADA по России.