Малкин: Ковальчуку лучше остаться в Америке

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался по поводу ситуации с форвардом-соотечественником Ильей Ковальчуком, передает «Матч ТВ».

Малкин надеется, что не окажется в похожей ситуации, что и экс-форвард «Лос-Анджелес Кингз». Он отметил, что все российские игроки поддерживают Ковальчука, добавив, что главное в данный момент, что он с семьей.

Он считает, что отечественному хоккеисту не удалось влиться в организацию, поэтому ему стоит сменить клуб, чтобы «перезагрузиться». Малкин добавил, что Ковальчуку не стоит возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), а лучше остаться в Северной Америке. Однако решение за самим форвардом.

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