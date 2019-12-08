Фанаты «Урала» и «Крыльев Советов» поддержали фанатский протест

Болельщики екатеринбургского «Урала» и самарских «Крыльев Советов» поддержали фанатский протест и покинули трибуны на 30-ой минуте матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, таким образом они поддержали примкнувших к акции фанатов «Динамо», «Зенита», «Краснодара», ЦСКА, «Уфы», «Локомотива» и «Арсенала».

В заключительном матче РПЛ в 2019 году также покинут трибуны спартаковские и ростовские болельщики.

Ранее сообщалось, что бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко охарактеризовал протест фанатов против произвола полиции как яркое шоу.