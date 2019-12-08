Фанаты Загитовой поддержали фигуристку при помощи акции в соцсетях

Фанаты действующей олимпийской чемпионки по фигурному катанию в женской одиночной программе Алины Загитовой поддержали спортсменку при помощи акции в соцсетях. Об этом сообщает Sport24.

Множество поклонников и поклонниц 17-летней ученицы Этери Тутберидзе выкладывают посты в свои аккаунты с хэштегом #алинаялюблютебя.

Напомним, что спортсменка неудачно выступила в произвольной программе в Турине, и заняла шестое место в итоговой таблице финала Гран-при.

Ранее сообщалось, что появилось видео провального проката Загитовой в произвольной программе в финале Гран-при.