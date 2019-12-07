Зрители на арене возмутились оценками занявшей последнее место Загитовой

Болельщики, присутствовавшие на трибунах арены «Палавела» в Турине во время финала Гран-при по фигурному катанию, оказались возмущены низкими оценками Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка один раз упала и допустила неуверенный выезд с каскада тройной лутц + тройной риттбергер. Из-за этих ошибок она получила за произвольную программу 125,63 балла и 205,23 — в сумме.

Такие баллы позволили ей занять лишь последнее, шестое место в финале Гран-при.

Когда диктор объявил оценку Загитовой за произвольную, зрители на арене начали недовольно гудеть, выражая несогласие с низкими баллами.

Ранее сообщалось, что фигуристка Косторная завоевала золото финала Гран-при.