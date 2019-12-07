ЦСКА упустил победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 19-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Ари. У гостей мяч забил Иван Обляков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 19 туров «Краснодар» (35 очков) занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА (34) располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА ушли с трибуны во время матча с «Краснодаром».

Россия. Премьер-лига. 19-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 1:1

Голы: 0:1 — Обляков, 15; 1:1 — Ари, 63.