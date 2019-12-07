Траньков назвал программу Загитовой волшебной

Олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о выступлении победительницы Олимпийских игр Алины Загитовой в короткой программе в финале Гран-при, передает ТАСС.

Спортсменка заняла вторую позицию, уступив только еще одной россиянке — Алене Косторной, которая может исполнять один из сложнейших элементов во взрослом женском катании — тройной аксель.

«Алина сегодня была просто волшебная — это все, что мы любим во взрослом женском фигурном катании: зрелость, красота, хореография, проникновение в образ, шикарная техника», — заявил Траньков.

Ранее Траньков высказался о прокате Павлюченко и Ходыкина.