Щербакова поделилась эмоциями после короткого проката в Турине

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих эмоциях после короткого проката в финале Гран-при, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

По итогам выступления спортсменка установила личный рекорд, а ее программу судьи оценили в 78,27 балла. Отрыв от лидера, еще одной россиянки Алены Косторной, составляет 7,18 балла. Это дало фигуристке третье место.

«Сегодня был максимум? Максимума никогда не бывает, всегда есть мелочи, которые можно улучшить. Была бы не против, если бы четверные разрешили в короткой программе.», — заявила она.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки узнали порядок выступления в произвольной программе.