Фанаты «Зенита» и «Динамо» покинули стадион

Активные болельщики петербургского «Зенита» и московского «Динамо» ушли с трибун во время матча 19-го тура чемпионата России.

Ранее фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков российских клубов поддержать акцию, связанную с задержаниями поклонников красно-белых в Санкт-Петербурге, которые произошли 30 ноября и 1 декабря.

Болельщики «Динамо» ушли с трибуны на 30-й минуте, фанаты «Зенита» — на 40-й.

После первого тайма сине-бело-голубые ведут со счетом 3:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее фанаты тульского «Арсенала» и московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча.