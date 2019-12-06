Фанаты «Арсенала» и «Локомотива» ушли с трибун во время матча
Фанаты тульского «Арсенала» и московского «Локомотива» покинули трибуны на 30-й минуте во время матча 19-го тура чемпионата России.
Ранее фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков российских клубов поддержать акцию, связанную с задержаниями поклонников красно-белых в Санкт-Петербурге, которые произошли 30 ноября и 1 декабря.
После 30 минут счет равный — 0:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что фанаты петербургского «Зенита» уйдут с трибун на 40-й минуте матча с московским «Динамо».