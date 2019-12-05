Российский фигурист: звонил Роналду, но на финал Гран-при он не пришел

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал свое выступление в короткой программе на финале Гран-при по фигурному катанию. Дуэт получил 76,65 балла и занял промежуточное второе место.

«Настроение сдержанное, поскольку это только короткая программа. Мы и сами ощущали небольшую скованность во время проката. Немного не дожали энергетически — может, из-за того, что присутствовала определенная нервозность. Все-таки финал Гран-при — это мини чемпионат мира. Здесь шесть лучших пар мира на данный момент.

Вспоминали, что здесь на Играх в 2006 году россияне взяли три золотых медали из четырех. Ощущение энергетики самого значимого турнира в мире присутствовало.

Думаю, что показали прокат высокого уровня. Прыжок, выброс — все основные элементы были сделаны очень хорошо», — отметил Козловский.

Также фигурист, который является болельщиком мадридского «Реала», ответил на вопрос о легенде испанского клуба, выступающего в данный момент за туринский «Ювентус», — Криштиану Роналду.

«Задумывался ли я о том, что Роналду живет здесь совсем рядом? Да, мы с ним созванивались недавно (смеется). Конечно, хотелось бы, чтобы такой человек пришел на финал Гран-при. У Международного союза конькобежцев (ИСУ) сразу бы увеличилось количество подписчиков в соцсетях. Но я думаю, что у Роналду есть дела поважнее».

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Дарья Усачева осталась довольна своей короткой программой на финале Гран-при в итальянском Турине