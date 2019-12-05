Дзюба раскрыл значение слова «фашисты» после матча со «Спартаком»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба раскрыл значение слова «фашисты», которое он употребил в адрес болельщиков после матча со «Спартаком» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По словам 31-летнего игрока, это слово было обращено к людям, приехавшим в Сан-Марино на двух автобусах.

«Я назвал фашистами конкретную группу людей. Они приехали специально на последний матч сборной России. Знаю, что их проплатили. Они развешивали красно-белые флаги и сами выкрикивали фашистские лозунги», — сказал форвард.

Ранее сообщалось, что Дзюба высказался о возможном наказании со стороны РФС в виде закрытия фанатских секторов.