Трусова поразила зрителей новым четверным прыжком
Ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова исполнила четверной флип на своей первой официальной тренировке в Турине в рамках подготовки к финалу Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.
Фигуристка исполнила данный «квад» первым элементом в ходе проката произвольной программы под саундтрек к сериалу «Игра престолов».
Это стало неожиданностью для зрителей, поскольку в заявленном контенте россиянки флипа нет, а ранее она показывала этот прыжок только на закрытых тренировках на катке «Хрустальный».
После флипа Трусова сумела прыгнуть чисто четверные сальхов и лутц, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.
Александра может стать первой женщиной, которой удалось показать четверной флип на официальных соревнованиях.
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