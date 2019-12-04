МОК изменит порядок выхода стран на парад открытия Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет принял решение изменить порядок выхода сборных на парад, проводящийся во время церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя организации Марка Адамса.

Отмечается, что изменения вступят в силу уже на летней Олимпиаде в 2020 году. Она будет проходить в Токио — столице Японии — с 24 июля по 9 августа.

Последними будут теперь идти представители стран, которые примут следующие Игры. Таким образом, в на ОИ-2020 будут идти сначала спортсмены из США (Олимпиада-2028), затем Франция (Олимпиада-2024), и Японии.

Он также добавил, что второй командой, которая выйдет на парад атлетов после сборной Греции, будет команда беженцев.

Ранее сообщалось, что в МОК не знают механизмов принятия решения по санкциям в отношении России.