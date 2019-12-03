Отец Хабиба назвал бой сына с Фергюсоном самым большим в истории UFC

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова высказался о следующем поединке Орла.

Специалист уверен, что бой сына против Тони Фергюсона станет самым крупным событием не только в истории легкого веса, но и всего промоушена в целом.

«Макгрегор? Обхожу эту тему, поскольку Макгрегор движется сам по себе. Тем более, он будет драться с Дональдом Серроне. Главное, что Хабиб встретится с Фергюсоном, и Тони уже подписал контракт. Это будет самый большой бой в истории UFC!» — приводит слова Нурмагомедова-старшего RT.

Напомним, что Хабиб и Тони разделят октагон в Нью-Йорке 18 апреля.

Ранее обвинение потребовало казнь за убийство падчерицы бойца UFC.