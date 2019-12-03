Стало известно число россиян, уверенных в победе сборной на Евро-2020

Стало известно число россиян, уверенных в победе национальной команды на чемпионате Европы 2020 года, сообщает РИА «Новости».

Исследование было проведено 1 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. По его данным, в победу сборной России на континентальном первенстве верит 10% россиян. 19% считают, что команде под руководством Станислава Черчесова удастся дойти до четвертьфинала турнира, 16% — до 1/8 финала, 14% — до 1/2 финала, 12% — до финала. 6% опрошенных уверены, что Россия не выйдет из группы, а 23% затруднились ответить.

Только 5% внимательно следили за жеребьевкой группового этапа Евро-2020, 82% не интересовались ее итогами, а 13% не следили внимательно, но знают ее результаты.

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков оценил шансы национальной сборной на чемпионате Европы 2020 года.