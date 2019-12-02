Роналду стал третьим в голосовании за «Золотой мяч»

Стали известны футболисты, которые заняли места со второго по четвертое в голосовании за «Золотой мяч». Список опубликован на сайте французского издания France Football.

По итогам опроса второе место занял голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, третьим — сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане.

Обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Торжественная церемония вручения наград прошла в Париже. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее сообщалось, что для Месси эта награда стала шестой.