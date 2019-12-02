Медведев стал лучшим теннисистом в России

Даниил Медведев стал лучшим теннисистом России в 2019 году, сообщает ТАСС.

В прошедшем сезоне Медведев выиграл четыре турнира. Он стал обладателем титулов на соревнованиях серии «Мастерс» в Цинциннати и Шанхае, победил на домашнем турнире в Санкт-Петербурге. Также он выиграл турнир в Софии.

Сезон спортсмен завершил на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее сообщалось, что Надаль сразится с Медведевым в Барселоне в апреле 2020.