Сарри хочет, чтобы «Золотой мяч» достался Роналду

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри уверен, что его подопечный Криштану Роналду — единственный, кому должен достаться «Золотой мяч». Об этом сообщает Tuttosport.

Напомним, что церемония награждения состоится сегодня, 2 декабря в Париже в 22:30 по московскому времени. Главными претендентами на награду считаются голландский игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси.

«Мне бы хотелось, чтобы «Золотой мяч» достался Роналду, так как он уникален. Уверен, в будущем и Пауло Дибала сможет побороться за этот приз.

А вообще индивидуальные награды интересуют меня меньше всего», — заявил Сарри.

Ранее наставник «Барсы» Эрнесто Вальверде назвал фаворита в битве за «Золотой мяч».