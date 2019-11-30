Экс-игрок «Зенита» вспомнил об оскорблениях в адрес Булановой

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов вспомнил об оскорблениях в адрес своей супруги, Татьяны Булановой, во время игр против московского «Спартака». Об этом сообщает RT.

По его словам, терпеть унижения в адрес себя или своих близких во время игры очень сложно.

«Очень трудно контролировать свои эмоции, когда весь стадион оскорбляет. Однажды я чуть не пониклую поле из-за того, что поток грязи лился в сторону моей жены. В этом плане я прекрасно понимаю Дзюбу», — сказал Радимов.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус высказался перед игрой с «Динамо» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).