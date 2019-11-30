Кокляев опроверг слухи о постановочном нокауте

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев, проигравший в первом раунде техническим нокаутом бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко, опроверг слухи о постановочном бою. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, данные рассуждения не имеют под собой никакого основания.

«Вы что, прикалываетесь? Какой постановочный бой? Вы все видели сами, все было по-настоящему. Итог был очевиден с самого начала, и я рад, что сумел продержаться столько времени», — сказал Кокляев.

29 ноября Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде в поединке по правилам бокса, который прошел 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Кокляев поведал о словах дочери перед боем с Емельяненко.