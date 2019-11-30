Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса», сообщает Voetbal International.
Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России возглавил клуб из Арнема в 2018 году. В нынешнем сезоне «Витесс» после 15 туров занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе команды 23 очка.
В последних пяти матчах Эредивизии «Витесс» потерпел пять поражений.
Ранее сообщалось, что «Витесс» проиграл «Херенвену» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов.