Президент федерации самбо дал прогноз на бой Кокляев — Емельяненко

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков дал прогноз на бой между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, пауэрлифтер не сможет ничего противопоставить опытному и титулованному бойцу.

«Кокляев в ринге — это как Роналду или Месси в хоккее. Думаю, что Михаил не сумеет выстоять — ему не хватит ни выносливости, ни дыхания. Тем более, что Емельяненко в настоящий момент находится в прекрасной форме», — сказал Шестаков.

Ранее сообщалось, что тренер Михаила Кокляева Эдгар Гукасян поделился мнением о предстоящем бою своего подопечного против бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.