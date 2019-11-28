Дзюба: было грустно смотреть на вылет «Локомотива» из Лиги чемпионов

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями об игре петербургской команды в Лиге чемпионов, передает пресс-служба УЕФА.

27 ноября «Зенит» обыграл французский «Лион» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа турнира и поднялся на вторую строчку в группе. При этом московский «Локомотив» 26 числа со счетом 0:2 проиграл немецкому «Байеру», занял четвертую позицию и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Было грустно смотреть на вылет «Локомотива» из Лиги чемпионов, но «Зенит» постарается пройти как можно дальше — я могу это пообещать», — заявил форвард.

Ранее наставник «Лиона» прокомментировал поражение от «Зенита».