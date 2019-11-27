Адвокат Родченкова назвал Россию «гангстерской страной» из-за допинга

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Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова прокомментировал возможное отстранение России от международных соревнований на четыре года.

Напомним, что такое случится в том случае, если исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) прислушается к рекомендациям комитета по соответствию и дисквалифицирует Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Родченков говорил о том, то российская сторона тянет время с предоставлением доступа к базе данных лаборатории для того, чтобы провести новые манипуляции с результатами проб. В этом гангстерском государстве вообще есть выработанная годами традиция – врать, врать и еще раз врать. Пока все вокруг не начнут верить в эту ложь», — приводит слова правозащитника ключевого информатора WADA по российскому вопросу The Washington Post.

Ранее сообщалось, что Россия хотела выставить Родченкова организатором допинговой системы.