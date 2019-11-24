Президент «Оренбурга» обвинил судей в заговоре против команды

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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев пожаловался на судейство после поражения от «Ахмата» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча команд завершилась со счетом 1:2, ее обслуживала бригада Алексея Еськова.

«В который раз арбитры отличились не в пользу «Оренбурга». Я считаю, что это какой-то заговор по отношению к нашей команде. Матчи ведь судят разной квалификации судьи, а результат тот же.

Скажу честно, я уже даже не знаю, как еще это прокомментировать. Безусловно, игроков выбивает из колеи такое необъективное судейство. Они, как и любой другой на их месте, обращают на это внимание», — приводит Кияева РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» направит обращение в Российский футбольный союз (РФС) из-за судейства.