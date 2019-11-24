Загитова заинтересовалась гончарным искусством

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своем увлечении гончарным искусством.

На вопрос журналиста о возможном создании линии одежды собственного бренда спортсменка ответила категорическим отказом.

«Это делают все, кому не лень. Мне же такое не интересно. Я бы хотела попробовать гончарное искусство. Как мне кажется, это очень успокаивает. К тому же можно будет создавать какие-то свои эксклюзивные вещи», — цитирует 17-летнюю фигуристку ТАСС.

Загитова отметила, что ей нравится делать что-то самой. Так, свою комнату она украсила сама.

«Я хотела, чтобы у меня была сакура на стене, но пока она еще не закончена. Специальную полочку для медалей я украсила статуэтками, которые мне дарили японские фанаты», — рассказала спортсменка.

Напомним, что на шестом этапе Гран-при в Саппоро россиянка стала третьей, таким образом выйдя в финал серии, который стартует 5 декабра в итальянском Турине.

Ранее сообщалось, что известная фигуристка Татьяна Навка отреагировала на выступление Загитовой на этапе Гран-при в Саппоро.