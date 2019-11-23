Сборная России проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/739/12468739/RTS2KEGD-pic905-895x505-54415.jpg">

Сборная России проиграла команде Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса.

В парном матче, который носил решающий характер, российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу. Встреча завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7) в пользу канадцев.

Стоит сказать, что в первом матче полуфинала Рублев обыграл Поспишила, а Хачанов проиграл Шаповалову.

Примечательно, что выступлением на Кубке Дэвиса и игрой в полуфинале сборная России гарантировала участие в финальной части Кубка Дэвиса в 2020 году.

Ранее сообщалось, что сборная Канады сравняла счет в полуфинале Кубка Дэвиса с Россией.